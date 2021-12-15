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Ünlü müteahhit 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı

Ünlü müteahhit 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinin tanınmış müteahhitlerinden Necdet Özer, 'cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı dava kapsamında tutuklandı. Davacının davasını geri çektiği ancak kamu davası sürdüğü için tutuklandığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre; Didim’de uzun yıllardır müteahhitlik yapan iş adamı Necdet Özer’den şikayetçi olan kişinin şikayetinden vazgeçtiği, savcılık tarafından hakkında açılan kamu davasından dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Özer hakkında daha önce açılan cinsel istismar ve hürriyeti tehdit suçlamasında şikayetçi olan şahsın şikayetini geri aldığı, fakat suçla ilgili açılan kamu davasından sonra yargılandığı ortaya çıktı.

Gizlilik kararı bulunan dosyayla ilgili Özer sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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