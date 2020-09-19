Ünlü model Daria Kyryliu koronaya yakalandı! Şevval Şahin'in partisine katılmıştı

Boğazda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" açıklamasını yapmıştı. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ise, ‘Evimdeki partide kimse corona virüse yakalanmadı’ demişti.