Ünlü model Bar Refaeli’nin vergi kaçakçılığı davası sona erdi cezası belli oldu
Bar Refaeli’nin vergi kaçakçılığı davası sona erdi. Refaeli’nin dokuz aylık kamu hizmeti cezası ile annesinin 16 ay hapis cezası kesinleşti.
Dünyaca ünlü model Bar Refaeli’nin vergi kaçakçılığı davasında karar çıktı. İsrail mahkemesi, süper model Bar Refaeli'yi dokuz ay toplum hizmetine mahkum ederken ve annesini 16 ay hapis cezasına çarptırdı.
Tel Aviv'de gerçekleşen davada, modele babası Raffi ile annesi Zipi eşlik etti. 35 yaşındaki Refaeli ve annesi, 10 milyon dolara yaklaşan gelir üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.
Anne kıza devlete borçlu olunan milyonlarca vergi borcuna ek olarak 1,5 milyon dolar para cezası da ödetilmesine karar verildi. Zipi Refaeli, hapis cezasını önümüzdeki hafta çekmeye başlayacak.
Dava, yüksek profilli moda kampanyalarında dünyayı dolaştığı, Sports Illustrated mayo dergisinin kapağını süslediği ve Leonardo DiCaprio ile uzun bir romantik ilişkiye sahip olduğu yıllar boyunca Refaeli'nin ikametgahının etrafında odaklandı.