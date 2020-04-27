Ünlü modacı Nur Yerlitaş öldü! Bu Tarz Benim'im jürisi Nur Yerlitaş kimdir?
Katıldığı moda yarışma programlarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü modacı Nur Yerlitaş'la ilgili üzücü bir son dakika haberi geldi. Yerlitaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Nur Yerlitaş kimdir? Eşi ve çocukları var mı? Nur Yerlitaş nereliydi?
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hayatını kaybetti. Beyin kanseri olan Yerlitaş, geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu. Yerlitaş, kimdir? nereli? Eşi ve çocukları var mı?
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Son dönemlerde hastalığı ile gündemde olan ve bir süredir kendini evinde izole eden Nur Yerlitaş hakkında son dakika haberi geldi. Tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği söylenen ünlü modacı Yerlitaş, bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.
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Nur Yerlitaş nereli ve kimdir?
Diktiği elbiselerle efsane olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu.
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Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Annesinin adı Saadet Yerlitaş, kız kardeşinin adı ise Benan'dır.
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