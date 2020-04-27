Ünlü modacı Nur Yerlitaş öldü! Bu Tarz Benim'im jürisi Nur Yerlitaş kimdir?

Son dönemlerde hastalığı ile gündemde olan ve bir süredir kendini evinde izole eden Nur Yerlitaş hakkında son dakika haberi geldi. Tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği söylenen ünlü modacı Yerlitaş, bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.