Ünlü modacı Berra Terzioğlu annesini zincirle dövdü! 'Kızım beni yerlerde sürükledi'
Bir dönem İlker İnanoğlu ile aşk yaşayan modacı Berra Terzioğlu, sinir krizi geçirdi. Terzioğlu, kriz anında annesi Ümit T.’yi darp edip yerlerde sürükledi, ona zincirle vurdu. Polisi arayarak canını kurtaran Ümit T. kızından şikayetçi oldu.
Ünlü modacı Berra Terzioğlu, 5 Şubat gecesi annesi Ümit T.'yi darp etti. Anne kızından şikayetçi oldu. Terzioğlu, kriz anında annesi Ümit T.’yi darp edip yerlerde sürükledi, ona zincirle vurdu. Polisi arayarak canını kurtaran Ümit T. kızından şikayetçi oldu.
Gece yarısı uyuyan annesine tokat attı
İddiaya göre psikolojik tedavisi devam eden Terzioğlu, gecenin bir vakti uyuyan annesine tokat attı. Tokadın ardından şok içerisinde uyanan anne, kızının kendisine "Kalk seni öldüreceğim" diyerek boğazına sarılmasıyla korku dolu dakikalar geçirdi.
Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran anne, diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildi. Olayın yaşandığı gece modacı, "Bugün psikolog randevum vardı ama 600 TL eksik olduğu için gidemedim, ayda dört defa gidiyorum, 2 bin TL'den fazla para nerede?" diye annesine sordu.
Annesi bu soruya cevap veremeyince sinir krizi geçiren modacı "Senin ölmeni istiyorum, sen hâlâ neden yaşıyorsun?" diyerek annesini darp etti.