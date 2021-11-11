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Ünlü modacı Bahar Korcan hayatını kaybetti

Ünlü modacı Bahar Korcan hayatını kaybetti

Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü modacı Bahar Korcan hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan (57), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

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Ünlü modacı Bahar Korcan hayatını kaybetti

Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

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Ünlü modacı Bahar Korcan hayatını kaybetti

1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.

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Ünlü modacı Bahar Korcan hayatını kaybetti

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.

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