Ünlü mankenlik ajansında tecavüz yarışması! Aralarında ünlü mankenler de var
Ünlü mankenlik ajansı Elite'in eski başkanı Gerald Marie hakkında cinsel saldırı soruşturması yürütülüyor. O dönemde Marie ile çalışan iş insanı Omar Harfouch, Marie'nin suç ortaklarıyla istismarlarını yarıştırdığı bir panosu olduğunu iddia etti.
Merkezi Paris’te bulunan, dünya çapındaki modellik ajansı Elite’in 25 yıl Avrupa başkanlığını yapan Gerald Marie hakkında bir yıldır cinsel saldırı soruşturması yürütülüyor. Gerald Marie (71) ajansın başındayken aralarında reşit olmamış bir genç kızın da bulunduğu bazı modellere cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.
Fransa’da başlatılan soruşturma, eski BBC muhabiri Lisa Brinkwort’un şikayeti ve üç eski modelin Marie’nin kendilerine tecavüz ettiği iddiası üzerine açılmıştı.
Marie’nin başkanlığı sırasında ajansta çalışan Lübnanlı iş insanı Omar Harfouch’un soruşturmayı yürüten Fransız savcılık makamlarına yardım ettiği bildirildi.
Omar Harfouch da çoğu manken 13 kadının 1980’ler ile 1990’larda Marie’nin tecavüzüne ve tacizine uğradıklarına dair iddialarında adli makamlara yardımcı olduğunu söyledi.