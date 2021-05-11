Ünlü mankenlik ajansında tecavüz yarışması! Aralarında ünlü mankenler de var

Merkezi Paris’te bulunan, dünya çapındaki modellik ajansı Elite’in 25 yıl Avrupa başkanlığını yapan Gerald Marie hakkında bir yıldır cinsel saldırı soruşturması yürütülüyor. Gerald Marie (71) ajansın başındayken aralarında reşit olmamış bir genç kızın da bulunduğu bazı modellere cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.