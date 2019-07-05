Ünlü manken Stephanie Cayo'nun ahlaksız teklifi ülkede olay oldu!
Perulu mankenin Copa America'da Peru'yu finale taşıyacak olan futbolcuyu öpeceğini söylemesi ülke çapında olay oldu.
Perulu oyuncu ve manken Stephanie Cayo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ülke çapında büyük ses getirdi. Ünlü manken Copa America'da finale çıkacak takımı belli edecek mücadele öncesinde Peru'yu finale taşıyacak olan futbolcuyu öpeceği söyledi.
Twitter ve instagramı aktif bir şekilde kullanan Perulu manken-oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda heyecanlandıran bir söz verdi. Peru'yu finale taşıyacak golü kim atarsa onu öpeceğini söyledi.
Perulu aktris Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda cesaretlendirmek için alışkın olmadığımız bir teklifte bulundu.
Ünlü isim Stephanie Cayo da bu heyecana kendisini fazla kaptırmış olmalı ki takımı finale taşıyan kişiyi öpme sözü verdi.