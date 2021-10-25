Ünlü manken Merve İldeniz şimdi bambaşka biri! Kızı Leyla meğer manken olmuş
TÜRKİYE'de 90'lı yıllarda birçok ajansın peşinden koştuğu Merve İldeniz bambaşka biri olmuş. Podyumların aranan modeli olan Merve İldeniz şimdi 55 yaşında ve bakın o dönemden neler anlatıyor.
Bir dönemin en çok kazanan ve en çok tercih edilen mankenlerinden olan 55 yaşındaki Merve İldeniz şimdi Bodrum'da kendi deyimi ile 'emeklilik' hayatı yaşıyor. Bambaşka bir yaşamı tercih eden Merve İldeniz, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri yiyor, hayvanlarını besliyor. Yıllar sonra röportaj veren Merve İldeniz yeni hayatını anlattı.
Hürriyet'e hayalindeki hayatı yaşadığını söyleyen Merve İldeniz 90’lı yılların en iyi mankenlerinden biriydi. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum’da sakin bir hayat sürüyor. Kızı Avrupa’da modellik yapan İldeniz’le mankenliğin hayatına neler kattığını anlattı.
Merve İldeniz, 5 yıldır İstanbul’a hiç gitmedim. Bahçemle oynuyorum, yün örüyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum. Emekli hayatı bu olması gerek. Güzellik ve gençlikle bilinen bir meslekten gelip göz önünde olmak da istemiyorum. 10 yıldır da bir birlikteliğim var.” İldeniz, “Maddi olarak nasıl idare edebiliyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Bana zamanında ‘cimri’ dediler. Para biriktirdim. O para ile iyi yatırım yaptım. Bodrum’da arsa aldım. Ben hiç kimseye muhtaç olmak istemedim. Bir de yemin ettim ‘bir daha mankenlikten para kazanmayacağım’ diye.”
Konuşulan o sahne:“Metin Arolat’ın 1993’te çektiği Dert Değil’ klibindeki sahne hâlâ hatırlanıyor. Ben profesyonel bir mankenim. Bir de yanlış hatırlıyorlar. Orada yoğurt boynuma akarken kaşıkla topluyor. İnsanlar göğsümü yaladığını zannediyorlar. Hatırlanan ve gerçek çok farklı. Sanat o...”