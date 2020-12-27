Ünlü mahkenin Bodrum'daki villasını soydular! Kamyonla gelip hayvanlarını bile çaldılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski ünlü manken Bilun Dohmen'in villasını soydular. Villasına gelen Dohmen yaklaşık 100 bin TL'lik eşyalarının ve hayvanlarının çalındığını görünce şoke oldu. Dohmen, "Bunu bana sokakta kaldığı için evime aldığım bir arkadaşım yaptı. İyilikten maraz doğdu. Bu 5. kez soyuluşum" dedi.
Bodrum'da yaşayan bir dönemin ünlü mankeni Bilun Dohmen’in Gündoğan Mahallesi’ndeki villasının soyulduğu ortaya çıktı. Hırsızların kamyon getirip çiftlikteki koyun, kuzu, tavuklar ile villanın kapı ve pencerelerini kesici aletlerle açarak, çaldılar. Hırsızların, silah koleksiyonundaki 4 av tüfeği, ruhsatlı tabancaları, mücevherleri, değerli eşyaları da alarak kaçtıkları belirlendi.
1990'lı yılların ünlü mankeniydi
Yaklaşık 20 yıl önce Bodrum’a yerleşen 1990’lı yılların ünlü mankeni Bilun Dohmen’in, jandarmaya hırsızlığı gerçekleştiren kişiyi tahmin ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Dohmen’in villasına gelen jandarma olay yeri araştırma ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
3 aydır evimde beslediğim kişi beni soydu
Yaklaşık üç ay önce İsviçre’den gelen ve sokaklarda yaşadığı için yardım elini uzattığı bir arkadaşını, villasının yanındaki müştemelata yerleştirdiğini, geçinmesi için para yardımı da yaptığını belirten Dohmen şöyle konuştu: “Bu kişinin sokakta olduğunu ve transeksüel olduğunu söylediler. Bana yardım eder misin dediler, ben de acıdım yardım etti."
Yedirdim, içirdim üstüne para da verdim
"Çiftlikteki villamın bulunduğu yerdeki müştemilata yerleştirdim yemesini içmesini her şeyini sağladım, üstüne para da verdim. Ancak bana bunu yapacağı aklıma gelmezdi."