Ünlü mahkenin Bodrum'daki villasını soydular! Kamyonla gelip hayvanlarını bile çaldılar

3 aydır evimde beslediğim kişi beni soydu

Yaklaşık üç ay önce İsviçre’den gelen ve sokaklarda yaşadığı için yardım elini uzattığı bir arkadaşını, villasının yanındaki müştemelata yerleştirdiğini, geçinmesi için para yardımı da yaptığını belirten Dohmen şöyle konuştu: “Bu kişinin sokakta olduğunu ve transeksüel olduğunu söylediler. Bana yardım eder misin dediler, ben de acıdım yardım etti."