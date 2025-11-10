Ünlü komedyen eski eşinin kendisini kiminle aldattığını açıkladı
Komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş şubat ayında sürpriz bir kararla boşanmıştı. Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük üzerinden tartışma yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Son yıllarda ürettiği içerikler ile sosyal medyada en çok izlenen komedyenler arasında yer alan Özgür Turhan, şubat ayında paylaştığı gönderiyle eşi Deniz Bağdaş ile boşandıklarını duyurdu.
Çifti severek takip eden izleyiciler için oldukça sürpriz şekilde gerçekleşen bu olayın ardından taraflar, 'dost kalarak' anlaştıklarını öne sürse de, dün akşam sosyal medyada yaşananlar ayrılık sürecine ilişkin bilinmeyenleri ilk kez açığa çıkardı.
Deniz Bağdaş, sosyal medya platformu Ekşi Sözlük üzerinden, eski eşi Özgür Turhan'ın şimdiki sevgilisi Sena Bilgin'e yönelik eleştiride bulundu.
Bağdaş, Bilgin'i çocuğunun doğum gününde kendisinden rol çalmakla suçlarken, eski eşi Özgür Turhan hakkında ise 'şiddet faili' iddiasında bulundu.