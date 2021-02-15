Ünlü isme eleme şoku! Survivor'da şaşırtan karar eleme adayları belli

Ünlüler ve Gönüllüler arasında denge parkurunda dokunulmazlık oyunu çok heyecanlı geçti. İlk olarak yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı. Murat Ceylan'ın komutuyla küpleri tek tek dizen yarışmacılar çok zorlandı. Erkeklerde ve kadınlarda en son ayakta kalanlar gönüllüler takımı oldu. Böylece avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.