Ünlü isme eleme şoku! Survivor'da şaşırtan karar eleme adayları belli
Survivor 2021'in bu haftaki eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyunun ardında konseyde eleme heyecanı yaşandı.
Ünlüler ve Gönüllüler arasında denge parkurunda dokunulmazlık oyunu çok heyecanlı geçti. İlk olarak yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı. Murat Ceylan'ın komutuyla küpleri tek tek dizen yarışmacılar çok zorlandı. Erkeklerde ve kadınlarda en son ayakta kalanlar gönüllüler takımı oldu. Böylece avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanması nedeniyle, ünlüler takımı için kritik bir mücadele oldu. Gönüllüler takımı, bu dokunulmazlık oyununu da alarak rakiplerinden bir kişi daha eksiltmeye çalıştı. Kuvvet ve dengenin önemli olacağı oyunda izleyicileri kıran kırana bir mücadele yaşandı.
Sayıyı almak için temkinli hareket eden yarışmacılar, rakibini düşürmek için çeşitli teknikler denediler. Böylece ortaya nefes kesen karşılaşmalar çıktı. Bu şekilde oynanan dokunulmazlık oyununda skorda denge uzun süre korundu. Gönüllüler takımı, iki oyunu üst üste alarak skoru 9-7 yaptı. İsmail, Berkay'ı yenerek skoru 9-8 yaptı.
Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe ile Merve karşı karşıya geldi. Oyunu 2-1 kazanan Ayşe, haftanın ikinci dokunulmazlığını gönüllüler takımına getirdi. Böylece gönüllüler takımı, sezon boyunca ilk defa üst üste iki dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.