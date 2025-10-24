Ünlü isme büyük vefasızlık! Cenazesine bir avuç insan katıldı...

Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan sanatçı için bugün Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise "Büyük vefasızlık" olarak değerlendirildi.