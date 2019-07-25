Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı
Solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Restoran'ın eski sahibi Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı.
İSTANBUL gece hayatının önemli isimlerinden, eski Günay Restoran'ın sahibi Günay Tuncel (79) son yolculuğuna uğurlandı. Tuncel'in cenazesinde Günay'da sahneye çıkardığı müzik dünyasının ünlü isimlerinin olmayışı dikkat çekti.
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Günay Tuncel'in cenaze namazı Zincirlikuyu Cami'nde kılındı.
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Cenazeye, Tuncel'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
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Tuncel'in oğlu Büke Tuncel taziyeleri kabul etti.
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