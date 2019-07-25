Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Restoran'ın eski sahibi Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 1

İSTANBUL gece hayatının önemli isimlerinden, eski Günay Restoran'ın sahibi Günay Tuncel (79) son yolculuğuna uğurlandı. Tuncel'in cenazesinde Günay'da sahneye çıkardığı müzik dünyasının ünlü isimlerinin olmayışı dikkat çekti.

111
Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 2

Günay Tuncel'in cenaze namazı Zincirlikuyu Cami'nde kılındı.

211
Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 3

Cenazeye, Tuncel'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

311
Ünlü işletmeci Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 4

Tuncel'in oğlu Büke Tuncel taziyeleri kabul etti.

411