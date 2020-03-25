Ünlü isimlerin korona günlerinde ev modası!

Virüs salgını ile birlikte yeni sezon ürünlerinin satışları önemli ölçüde düştü. Öte yandan markalar da bu yeni döneme uygun tasarımlar üzerinde çalışmaya başladı.Bu dönemde ünlüler de genellikle eşofman ve salaş kıyafetleri ile yaptıkları paylaşımlarla ilgi çekiyor.