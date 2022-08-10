Ünlü isimlerin bir anda ağızlarından kaçan inanılmaz gaflar
Ünlü isimler yıllar önce yaptıkları gaflarla herkesin diline düşmüştü. İşte yüzünüzü güldürecek ünlülerin ağzından kaçan o gaflar...
Hepimiz sıklıkla konuşurken istemeden de olsa yanlış veya gülünç duruma düşecek cümleler kurabiliyoruz. Bu durum bizler için sıradan gelse de, ünlüler için dönüşü olmayan durumlara sebep olabiliyor. Ünlüler bazen canlı yayında, bazen de verdikleri röportajda söylediği cümlelerle yıllar sonra kendilerini bile güldüren gaflara imza attılar.
İşte okuyanları gülme krizine sokan ve 'gerçekten bunu söyledi mi' dedirten ünlülerin gafları...
"Uzaylı bir bayanla seviştikten sonra uzaylılar spermlerimi çaldı." - Erol Büyükburç
"Atatürk olmasaydı adım İbrahim Tatlıses değil, Abraham Sweetvoice olacaktı." - İbrahim Tatlıses