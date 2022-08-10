Ünlü isimlerin bir anda ağızlarından kaçan inanılmaz gaflar

Hepimiz sıklıkla konuşurken istemeden de olsa yanlış veya gülünç duruma düşecek cümleler kurabiliyoruz. Bu durum bizler için sıradan gelse de, ünlüler için dönüşü olmayan durumlara sebep olabiliyor. Ünlüler bazen canlı yayında, bazen de verdikleri röportajda söylediği cümlelerle yıllar sonra kendilerini bile güldüren gaflara imza attılar.