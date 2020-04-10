Ünlü isimlerin bilinmeyen kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız!
Çoğu ünlünün daha önce hiç görmediğiniz kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız. Bazıları kendileri gibi ünlü bazısı ise gözlerden uzak yaşıyor.İşte ünlü isimler ve kardeşleri!
Yasemin Özilhan ve ikiz kardeşi Tamer Ergene
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İrem Derici annesi Jale Ediz ve kardeşi Cemre Derici
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Melisa Şenolsun'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Efecan Şenolsun
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Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit abisine benzerliği ile dikkat çekiyor.
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