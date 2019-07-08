Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları
Kimi manken kimi oyuncu, kimi şarkıcı, kimi sunucu... Alanları farklı olsa da hepsinin ortak noktası, zamanında ülke gündemine bomba gibi düşmüş olan gafları...
Gülben Ergen
Gülben Ergen, 2002 yılında Tarkan'ın 'Hüp' klibine yaptığı yorumla çok konuşulmuştu. Ergen, Tarkan'ın model Sinemis Candemir'le öpüştüğü sahne için, ''Vallahi doğruyu söylemek gerekirse Tarkan'ın klibindeki o kızın yerinde olmak isterdim. Hiç aklımdan çıkmıyor!'' yorumunu yaptı. 2002 yılında Gülben Ergen ile yapılan bu röportaj, gazete manşetlerine ''Tarkan keşke beni de hüpleseydi!'' olarak yansıdı...
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Mahmut Tuncer
''B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent'e ülent, Bursa'ya ursa derdik.''
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Halit Kıvanç
''Evet şimdi de huzurlarınıza İstanbul'un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan'ı çağırıyorum.''
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Asena
''Salak olabilirim ama aptal asla!''
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