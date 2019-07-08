Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları

Gülben Ergen



Gülben Ergen, 2002 yılında Tarkan'ın 'Hüp' klibine yaptığı yorumla çok konuşulmuştu. Ergen, Tarkan'ın model Sinemis Candemir'le öpüştüğü sahne için, ''Vallahi doğruyu söylemek gerekirse Tarkan'ın klibindeki o kızın yerinde olmak isterdim. Hiç aklımdan çıkmıyor!'' yorumunu yaptı. 2002 yılında Gülben Ergen ile yapılan bu röportaj, gazete manşetlerine ''Tarkan keşke beni de hüpleseydi!'' olarak yansıdı...