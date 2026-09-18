Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda son durum! Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş ve Sefo neden gündemde?

Ünlü isimlerin yer aldığı uyuşturucu soruşturması kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. “Aras Bulut İynemli neden gözaltına alındı?”, “Hasan Şaş ve Sefo hakkında ne işlem yapıldı?”, “Soruşturmada son durum ne?” soruları araştırılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu ve sosyal medya dünyasından bazı isimler hakkında işlem yapıldı. Savcılık açıklamasında soruşturmanın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kullanımın kolaylaştırılması ve temin edilmesi iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA SON DURUM NE?

Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, daha sonra iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında toplam 24 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili emniyet işlemleri devam ederken bazı isimler adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık kararları netleşecek.

ARAS BULUT İYNEMLİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. İynemli hakkında uygulanan işlem, soruşturma kapsamında alınan bir tedbir niteliğinde bulunuyor. Gözaltı kararı veya soruşturma kapsamında yer almak, tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

SEFO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rapçi Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır da soruşturma kapsamında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. Başsavcılık açıklamasında şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile bağlantılı iddiaların araştırıldığı belirtildi. Soruşturmanın sonucu yapılacak adli değerlendirmelerin ardından netleşecek.

HASAN ŞAŞ NEDEN GÜNDEMDE?

Eski milli futbolcu Hasan Şaş da soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında bulunuyor. Hasan Şaş hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı ve soruşturma kapsamında değerlendirme yapıldığı bildirildi. Hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.

KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın ilk aşamasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Daha sonraki gelişmelerle birlikte iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı açıklandı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncular, müzisyenler, spor dünyasından kişiler ve sosyal medya alanında tanınan isimler bulunuyor.

SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAMALAR ARAŞTIRILIYOR?

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında şu iddialar inceleniyor:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı,

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma,

Uyuşturucu madde temin edilmesi veya aracılık edilmesi iddiaları.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve şüphelilerin ifadeleri değerlendirilecek.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER TUTUKLANDI MI?

18 Eylül itibarıyla soruşturma kapsamında tüm şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir tutuklama kararı bulunmuyor. Bazı şüpheliler adliyeye sevk edilirken, bazı kişilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Mahkeme kararları ve savcılık değerlendirmeleri sürecin sonucunu belirleyecek.

ARAS BULUT İYNEMLİ, HASAN ŞAŞ VE SEFO SUÇLU MU?

Hayır. Soruşturma kapsamında gözaltı veya adli işlem uygulanması, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmez. Hukuki süreç sonunda savcılık ve mahkeme tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda kesin durum ortaya çıkacak.

SORUŞTURMA NASIL DEVAM EDECEK?

Gözaltı işlemlerinin ardından şüphelilerin ifadeleri alınacak, elde edilen deliller değerlendirilecek ve savcılık gerekli hukuki işlemleri yürütecek. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanması halinde kamuoyuyla paylaşılacak.