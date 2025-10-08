Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Şube Müdürlüğü sabah saatlerinde birçok ünlü isme eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlüler arasında İrem Derici, Simge Sağın, Dilan Polat, Demet Evgar, Hadise, Berrak Tüzünataç ve Kubilay Aka da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı araların ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında ''uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçundan soruşturma başlattı.

Bu kapsam bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

-Dilan POLAT

-Engin POLAT