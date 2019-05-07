Ünlü isimlerden İmamoğlu'nun çağrısına yanıt!
YSK kararı sonrasında ünlü isimlere çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu'na yanıt gecikmedi. İşte ünlü isimlerden destek paylaşımları...
YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrarlanacağını duyurmasının ardından Beylikdüzü'nde açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, sanatçılara, kanaat önderlerine çağrıda bulundu. İmamoğlu, açıklamasında "Bütün herkese çağrım var. Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" demişti.
İmamoğlu, sözlerini 'Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti. Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. İmamoğlu'na ilk destek ise ünlü sanatçı Demet Akbağ'dan geldi ve ardından birçok sanatçı paylaşımlarda bulundu.
İşte Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimlerin paylaşımları...
Demet Akbağ, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısının ardından ilk desteğini açıklayan ünlü isim oldu. Demet Akbağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ''Her şey çok güzel olacak'' paylaşımında bulundu.