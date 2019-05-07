Ünlü isimlerden İmamoğlu'nun çağrısına yanıt!

İmamoğlu, sözlerini 'Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti. Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeygüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi. İmamoğlu'na ilk destek ise ünlü sanatçı Demet Akbağ'dan geldi ve ardından birçok sanatçı paylaşımlarda bulundu.