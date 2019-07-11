Ünlü isimler yürek yakan olaya sessiz kalmadı! İşte çok çarpıcı paylaşımlar
Dalaman'da başlayarak Göcek'e kadar uzanan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin ünlü isimler, yaşadıkları büyük üzüntüyü Twitter'dan paylaştı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi.
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Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Yaşanan yangın sonrası aralarında İbrahim Büyükak, Haluk Levent ve Göksel'in olduğu çok sayıda ünlü isim duyduğu üzüntüyü ve kızgınlığı sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
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İşte ünlülerin yangın ile ilgili paylaşımları...
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