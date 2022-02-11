Ünlü işadamının eşinden şok iddia! 'Kocamı sevgilisi manken Cansu Ateş öldürmüş olabilir'
İSTANBUL Göktürk'teki evinde 30 Aralık 2020 gecesi ölen genç işadamı Mehmet Gazioğlu'nun eşi Müge Gazioğlu, mahken Cansu Ateş'i savcılığa şikayet etti. Müge Gazioğlu, "“Cansu, eşimin sevgilisiydi. O gece yanındaydı. Kocamın ölümünde parmağı olabilir” dedi. Cansu Ateş uyuşturucuyla yakalanınca "Sevgilim kollarımda öldü" demişti.
Genç işadamı Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, 30 Aralık 2020 gecesi İstanbul Göktürk'teki evinde hayatını kaybetti. Gazioğlu'nun ölümüyle ilgili eşinden savcılığa şok bir şikayet dilekçesi geldi.
Mehmet Gazioğlu, 30 Aralık 2020 gecesi İstanbul Göktürk'teki evinde manken sevgilisi Cansu Ateş'in kollarında can verdi.
Ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken, genç iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Müge Gazioğlu, savcılığa başvurarak eşinin ölümünden manken sevgilisi Cansu Ateş'in sorumlu olabileceğini iddia etti.
Geçmişte de darp etmişti
Müge Gazioğlu, şikayet dilekçesinde şu iddialarda bulundu: "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir."