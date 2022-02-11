Ünlü işadamının eşinden şok iddia! 'Kocamı sevgilisi manken Cansu Ateş öldürmüş olabilir'

Geçmişte de darp etmişti

Müge Gazioğlu, şikayet dilekçesinde şu iddialarda bulundu: "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir."