Ünlü işadamından şok iddia! Eski eşimin sevgilisi beni dövdü
Didem Sarı ile 12 yıllık evliliklerini noktaladıktan sonra Tuvana Türkay ile ak yaşamaya başlayan işadamı İzzet Antebi savcılığa koştu. Antebi, geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekan çıkışı eski eşi Sarı’nın sevgilisinin kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü söyleyip şikayetçi oldu.
İş adamı İzzet Antebi, 2009'da evlendiği Didem Sarı ile geçen yıl tek celsede boşanmıştı. Bir süredir Tuvana Türkay ile birlikte olan Antebi, 30 Haziran günü İstinye'deki lüks bir mekandan çıktığı sırada saldırıya uğradığını söyledi.
Mekan çıkışı, genç bir adamın kendisine doğru koşmaya ve bağırmaya başladığını belirten Antebi, bu kişinin eski eşi Sarı'nın yeni sevgilisi olduğunu ifade etti.
Soruşturma başlatıldı
İzzet Antebi, genç adamın bir süre sonra kendisine saldırdığını söyledi. İş insanı, aldığı yumruk ve tekme darbeleri sonrası mekan güvenliği sayesinde kurtulduğunu belirtip bu kişiden şikayetçi oldu.
Antebi, şikayet dilekçesinde eski eşinin sosyal medyada kendisine hakaret içerikli mesajlar paylaştığını da ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.