Ünlü işadamı sevgilisine atacağı mesajı yanlışlıkla karısına attı! 1 milyar lira tazminat ödeyecek...
İnşaat, turizm ve sağlık alanında yatırımları bulunan inşaat mühendisi Birol Akpınar, sevgilisi olduğu öne sürülen kadına atacağı mesajı yanlışlıkla 24 yıllık eşi Melek Akpınar'a gönderdi. "Çok süslen altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" şeklindeki mesajı alan Melek Akpınar, 1 milyar lira tazminat istemiyle boyanma davası açtı. 75 bin TL tedbir nafakası bağlattı.
İnşaat mühendisi Birol Akpınar ile avukat Melek Akpınar 1998'de evlendi. Çiftin evliliğinden bugün reşit olan iki kızları oldu. Melek Akpınar iddiaya göre yakın zamanda eşinin kendisini aldattığını, kocasının sevgilisine yazdığı mesajı yanlışlıkla kendisine göndermesiyle öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Melek Akpınar avukatı Sibel Engin aracılığıyla, eşi Birol Akpınar ve sevgilisi S.B.'nin birlikte tatil yaptıkları ve aynı odada konakladıkları otellerin mahkeme yoluyla delil tespitini yaptırdı.
Otel kayıtları çıktı, 1 milyar TL tazminat istedi
Yapılan delil tespitinde Birol Akpınar'ın şirketinde çalıştırdığı mimar S.B. ile yasak ilişki Sapanca, İzmir ve Kartalkaya'da 5 yıldızlı otellerde aynı odada kaldığı emniyetten mahkemeye gönderilen otel kayıtları ile ispatlandı. Emniyetten gelen deliller üzerine Melek Akpınar tarafından, Avukat Sibel Engin aracılığıyla zina nedeniyle açılan boşanma davasında işadamı Birol Akpınar'ın 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi tazminat, 850 bin TL aylık nafaka ödemesi istendi. Mahkeme Birol Akpınar'ın eşine aylık 75 bin TL nafaka ödemesine karar vererek, işadamının şirket hisselerine ve mal varlığına ihtiyati tedbir koydu.
Şirketinin değeri 237 milyon dolar
Birol Akpınar'ın Ünal Akpınar İnşaat şirketinin hissedarı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğunun yer aldığı dava dilekçesinde tünel inşaatı konusunda ülkenin en büyük şirketi olan Ünal Akpınar İnşaat'ın, Antalya'da 3 adet 5 yıldızlı otelinin, HRS Hastanesinin, Akkent Konutlarının sahibi olduğu, Libya'da hastane inşaatı ve Diyarbakır'da tünel inşaatı yaptığını ve şirketin değerinin 237 Milyon Doların üzerinde olduğu belirtildi.
Altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy
Dilekçede evliliğin bitmesine neden olan aldatılma olayı ise şöyle anlatıldı; Ailecek Amerika'ya giden Birol Akpınar acil işinin çıktığını belirterek eşi ve kızını Amerika'da bırakıp Türkiye'ye bir hafta erken döndü. Uçaktan inen işadamı iddiaya göre, sevgilisine "Çok süslen. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" yazdığı mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar'a gönderdi. Kızıyla beraber Amerika'dayken mesajı alan ve aldatıldığını ve eşinin aynı saatlerde sevgilisiyle ilişkiye girmekte olduğunu büyük bir şok geçirerek öğrenen Melek Akpınar, bu travmanın etkisiyle fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşadı.