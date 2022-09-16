Ünlü işadamı sevgilisine atacağı mesajı yanlışlıkla karısına attı! 1 milyar lira tazminat ödeyecek...

Altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy

Dilekçede evliliğin bitmesine neden olan aldatılma olayı ise şöyle anlatıldı; Ailecek Amerika'ya giden Birol Akpınar acil işinin çıktığını belirterek eşi ve kızını Amerika'da bırakıp Türkiye'ye bir hafta erken döndü. Uçaktan inen işadamı iddiaya göre, sevgilisine "Çok süslen. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" yazdığı mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar'a gönderdi. Kızıyla beraber Amerika'dayken mesajı alan ve aldatıldığını ve eşinin aynı saatlerde sevgilisiyle ilişkiye girmekte olduğunu büyük bir şok geçirerek öğrenen Melek Akpınar, bu travmanın etkisiyle fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşadı.