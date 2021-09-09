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Ünlü işadamı Serdar Hotiç karantinadan kaçtı trafikte yakalandı! Yanlış hesap...

Ünlü işadamı Serdar Hotiç karantinadan kaçtı trafikte yakalandı! Yanlış hesap...

Hotiç ayakkabılarının patronu iş insanı Serdar Hotiç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında olması gerekirken Beşiktaş’ta trafik çevirmesine takıldı. Hotiç’e, bulaşıcı hastalıklara aykırı davranma suçundan idari para cezası kesildi

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Trafik polisleri geçen yıl İstanbul Beşiktaş'ta uygulama yapıyordu. Bir aracı durduran ekipler, sürücüye GBT uygulaması yaptı. Araçtaki kişi ünlü iş insanı Serdar Hotiç'ti. İncelemede Hotiç'in karantinada olması gerektiği tespit edilince hakkında bulaşıcı hastalıklara aykırı davranma suçundan işlem yapıldı.

Yanlış hesap yapmışım...

İdari para cezası kesildikten sonra karakola götürülen Hotiç, "14 günlük karantina sürecimin bittiğini sandım, yanlış hesap yapmışım. Kayınvalidemi hastaneye götürmek için evden çıktım" dedi.

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