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Ünlü işadamı Mahmut Arslan ile ilgili şok iddia FETÖ'cü generalle irtibatı tespit edildi

Ünlü işadamı Mahmut Arslan ile ilgili şok iddia FETÖ'cü generalle irtibatı tespit edildi

FETÖ üyeliğinden yargılanan Arbel Gıda’nın sahiplerinden Mahmut Arslan’ın 15 Temmuz’daki darbeci generallerden Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ile irtibatı tespit edildiği iddiası, soruşturma dosyasına girdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yar alan şaşırtıcı ayrıntılar TV100 sitesinde yer aldı. Sanık olarak yer alan isimler Mahmut-Hasan Hüseyin Arslan ile, Arbel Gıda’nın imza yetkilisi yöneticiler Ayşe Gülçin Hazar, Ömer Abdullah Özdemir ve Abdülkadir Külahçıoğlu.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Arbel Gıda’nın sahipleri hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede üç kardeşten ikisi FETÖ’ye üye olmakla, biri ise örgüte yardım etmekle suçlanıyor.

Cep telefonları 110 kere ortak yerde baz verdi
Arslan kardeşlere yönelik hazırlanan iddianamede çok çarpıcı detaylar var. Arslan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde Mersin Sıkıyönetim Komutanı olan Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan’la da irtibatı belirlendi. Yapılan incelemede Arslan ve Demirhan’ın cep telefonları 110 kere ortak yerde baz verdi. Yine Arslan’ın Demirhan’ın Hakan Öğüt’le de görüştüğü tespit edildi. 

Arslan'ın savunması
Mahmut Arslan’ın ilişkileri bununla da sınırlı değil. Arslan’ın Mersin İmamı Ali Haydar Ark’la da para trafiği belirlendi. Kendisine bu ilişki sorulan Mahmut Arslan;” İyi kalpli inançlı birisidir. Benden her zaman para isteyebilir” diye cevap verdi. Ark’tan şikayetçi olmadı. Savcılık iddianamede bunu, “Örgütün üst düzey sorumlularını korumaktadır” diye değerlendirdi.

FETÖ’nün Yargıtay imamı
Arslan ailesini sigara kaçakçılığı davasında savunan isim ise FETÖ’nün Yargıtay İmamı Mehmet Rasim Kuseyri çıktı. Kuseyri Arslan ailesinin avukatlığını yaparak, hesaplarındaki tedbiri kaldırttı. Kuseyri, örgütün para kasası Akın İpek’e gözaltına alınacağı bilgisin vererek yurt dışına kaçmasını sağlayan isim. Bylokcu Kuseyri ile Arslan ailesi arasındaki ilişkiyi kuran ise damatları Murat Altındere.

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