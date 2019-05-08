Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu

ANKARA’da 70 yaşındaki iş kadını, lüks bir spor salonunda girdiği saunada ölü bulundu. Savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından Songül Zülfikar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu - Sayfa 1

ANKARA'da, iş kadını Songül Zülfikar (70), lüks spor tesisinin saunasında yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Zülfikar'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

16
Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu - Sayfa 2

Çankaya ilçesine bağlı Üniversiteler Mahallesindeki lüks spor tesisinde meydana gelen olayda; akaryakıt, otomotiv, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 'FTZ Grup'un patronu Songül Zülfikar, iddiaya göre, spor yaptıktan sonra girdiği saunada çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

26
Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu - Sayfa 3

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

36
Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu - Sayfa 4

Olay yeri inceleme ekibi, tesiste inceleme yaptı.

46