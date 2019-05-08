Ünlü iş kadını Songül Zülfikar saunada ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı
ANKARA’da 70 yaşındaki iş kadını, lüks bir spor salonunda girdiği saunada ölü bulundu. Savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından Songül Zülfikar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ANKARA'da, iş kadını Songül Zülfikar (70), lüks spor tesisinin saunasında yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Zülfikar'ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
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Çankaya ilçesine bağlı Üniversiteler Mahallesindeki lüks spor tesisinde meydana gelen olayda; akaryakıt, otomotiv, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 'FTZ Grup'un patronu Songül Zülfikar, iddiaya göre, spor yaptıktan sonra girdiği saunada çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
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Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Olay yeri inceleme ekibi, tesiste inceleme yaptı.
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