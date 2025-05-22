Ünlü iş insanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı! O anlar kamerada

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, kızı tarafından açılan evliliğin iptali davasıyla gündeme gelmesinin ardından, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastaneden kimliği belirsiz kişiler tarafından bir araca bindirilerek hastane dışına çıkarıldı.

87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı tarafından açılan evliliğin iptali davasıyla kamuoyunun gündemine oturmasının ardından, İstanbul’da dikkat çekici bir olayla tekrar gündeme geldi. Kıraç, tedavi gördüğü özel bir hastaneden kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir araca bindirilerek hastane dışına çıkarıldı.

Kıraç'ın nereye götürüldüğü bilinmezken, ünlü iş insanının kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.