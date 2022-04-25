Ünlü iş adamının önce eşine, sonra kendisine 'müstehcen' şantaj! '100 bin lira versen de az'
Uslu Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu'nun bir kadınla otel odasında çekilen müstehcen görüntülerini ele geçiren Cansev Y., önce Uslu'nun eşinden şantajla geçen yıl şubat ayında 50 bin lira aldı. 3 ay sonra yeniden işadamının eşinden para isteyen şantajcı bu kez istediğini elde edemeyince aynı fotoğrafları kullanarak işadamına şantaj yaptı.
Samsunlu ünlü işadamının İstanbul kaçamağı zincirleme şantaja dönüştü. Uslu Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü İstanbul'a geldi. Sabah'ın haberine göre, eğlenmek için aynı gece dışarıya çıkan genç iş adamı, Beşiktaş'taki bir mekânda Duygu U. İsimli kadınla eğlenmeye başladı. Ardından Şişli'deki bir otele giden Uslu, burada iddiaya göre Duygu ile cinsel içerikli fotoğraf ve videolar çekildi.
İşadamının eşine 'kocanın müstehcen görüntüleri elimde' mesajı
İddiaya göre 14 Şubat günü, Selim Uslu'nun eşi Arzu Uslu'ya sosyal medya üzerinden bir mesaj geldi. Mesajda, 'Eşinin müstehcen görüntüleri elimde. Eğer 50 bin lira göndermezsen sosyal medyadan bu görüntüleri yayınlayacağım' yazıyordu. Mesaj karşısında şoke olan Uslu, mesajı gönderen kişi ile Samsun'da bir mekanda buluştu.
Arzu Uslu, yine iddiaya göre parayı genç kadına verdi. Kendisini Cansev olarak tanıtan 30 yaşındaki kadın, olay tarihinden 3 ay sonra Arzu Uslu'ya yeniden ulaşarak para istedi. Bu kez parayı tahsil edemeyen kadın, aynı fotoğrafları Selim Uslu'ya gönderdi.
'100 bin lira az bile'
Selim Uslu'dan da para isteyen şantajcı, istediğini elde edemedi. Uslu'ya, '100 bin lira versen de az. Bu fotoğrafların değeri daha fazla' şeklinde mesaj gelince iş adamı olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selim Uslu'nun eşi olan Arzu Uslu, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.