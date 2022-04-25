Ünlü iş adamının önce eşine, sonra kendisine 'müstehcen' şantaj! '100 bin lira versen de az'

Samsunlu ünlü işadamının İstanbul kaçamağı zincirleme şantaja dönüştü. Uslu Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü İstanbul'a geldi. Sabah'ın haberine göre, eğlenmek için aynı gece dışarıya çıkan genç iş adamı, Beşiktaş'taki bir mekânda Duygu U. İsimli kadınla eğlenmeye başladı. Ardından Şişli'deki bir otele giden Uslu, burada iddiaya göre Duygu ile cinsel içerikli fotoğraf ve videolar çekildi.