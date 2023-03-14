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Ünlü iş adamının gizlice fotoğraflarını çekip şantaj yapmak istedi! İşte istenen ceza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ünlü iş adamının gizlice fotoğraflarını çekip şantaj yapmak istedi! İşte istenen ceza

Ünlü iş adamı N.Ö., gizlice çekilen fotoğrafını montajlayıp şantaj yapmak isteyen Sibel İ. hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Sibel İ. için 8 yıla kadar hapis isteniyor.

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Ünlü iş adamı N.Ö.'nün 5 Temmuz 2022 günü telefonuna gizlice çekilen fotoğrafının montajlanmış hali ve bir de tehdit mesajı geldi. Gelen mesajlar ile birlikte şok yaşayan N.Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup şantaja uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ardından ifadesinde kendisine şantaj mesajları yollayanların maddi menfaat beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Şantajla 1 milyon lira alacağını söylemiş

N.Ö. ifadesinin devamında, montajlanmış olan ve gizli çekilen fotoğrafının daha önce şirkette sekreter olarak çalışan Sibel İ’nin telefonunda diğer çalışanlar tarafından da görüldüğünü ve Sibil İ’nin diğer çalışanlara ‘Bu fotoğrafla N.Ö.'den 1 milyon lira para isteyeceğim' diye konuştuğunu belirtti.

Telefonda başka iş adamlarına ait fotoğraf ve videolar çıktı

Gözaltına alınan Sibel İ'nin 2 adet telefonuna el konuldu. El konulan telefonun içinden ise 181 bin adet fotoğraf ve 47 bin adet video ele geçirildi. Telefonda başka iş adamlarının da video ve fotoğraflarının olduğu öğrenildi.

Genç kadın, olay ile ilgili karakolda verdiği ifadesinde, telefonunda bulunan ve iş adamına ait olan fotoğrafları kendinin çektiğini kabul etti. İfadesinin alınmasının ardından şüpheli genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sibel İ. hakkında 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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