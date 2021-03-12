Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakıma kaldırıldı

Spor yaparken kaza geçiren Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) eski başkanı Oğuz Satıcı yoğun bakıma kaldırıldı.

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Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı Bodrum'da kaza geçirdi. Spor yaparken kaza geçiren eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Satıcı'nın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

27 Ocak 1965’te İstanbul’da doğdu. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta başladı. Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington International University'de İşletme lisansını aldı. 1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yapmıştır. 2004-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı. Oğuz Satıcı’nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı. Yaratıcılığı, yenilikçiliği, takım çalışmasındaki başarısı ile ihracat camiasında ve iş dünyasında sevgi ve saygı ile anılan Oğuz Satıcı, iki kız babasıdır.