Ünlü iş adamı kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi ile evlendi!

Lucien Arkas'ın önceki evlilikleri

Bir diğer yandan Lucien Arkas'ın ilk eşi ve çocuklarının annesinin hayatını kaybettiği, ikinci eşi ile boşandığı, üçüncü eşi ile de bir çocukları dünyaya geldikten sonra boşandıkları biliniyor.