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Ünlü influencer'dan babasının cenazesi önünde seksi poz!

Ünlü influencer'dan babasının cenazesi önünde seksi poz!

Bir bacağını 'foot pop' pozuyla kaldırırken, aşağı bakıp ellerini kenetleyen ünlü fenomen, sırf sosyal medyada daha çok beğeni ve yorum almak adına vefat eden babasının cenazesinin bulunduğu tabutun önünde seksi poz vererek fotoğraf çekildi...

Ünlü influencer'dan babasının cenazesi önünde seksi poz!

Vücuduna oturan straplez siyah elbise ve topuklu ayakkabı ile babasının tabutu önünde özçekim yapan Influencer kadın birçok tepki çekti. Paylaştığı fotoğraf tatabutun kapağının açık olduğu görüldü.

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Ünlü influencer'dan babasının cenazesi önünde seksi poz!

Bir bacağını 'foot pop' pozuyla kaldırırken, aşağı bakıp ellerini kenetleyen kadın, rahmetli babasının kafasını gizleyerek fotoğraf çekildi.

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Ünlü influencer'dan babasının cenazesi önünde seksi poz!

Influencer'ın takipçileri kendisinden fotoğrafı kaldırması için yalvardı. 

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Ünlü influencer'dan babasının cenazesi önünde seksi poz!

Fakat kadın aynı fotoğrafı Snapchat ve Reddit'te de paylaştı. 

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