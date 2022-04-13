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Ünlü holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan 'kozmetik' diye kokain getirtti

Ünlü holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan 'kozmetik' diye kokain getirtti

KOLOMBİYA’dan ‘kozmetik ürün’ adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargodan 111 kilo kokain çıktı. Kozmetik ürün görünümlü kargolar, İstanbul'da lüks bir plazadaki adrese teslim edildi. Kokainlerin alıcısının Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ünlü holding patronu Ali Osman Akat olduğu belirlendi.

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Türkiye-Kolombiya hattında kokain ticaretine darbe vuruldu. Filmleri aratmayacak operasyon sonucu, Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurtdışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

Alman Gümrük Muhafaza şüphelenince...
Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.

Film gibi operasyon: Kontrollü teslimat...
İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.

Kokainin yerine aynı renkte kum yerleştirilip, kargocu gibi...
Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.

Holding patronu Ali Osman Akat tutuklandı
Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşadamı Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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