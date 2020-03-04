Ünlü hafız İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında feci şekilde can verdi
ANKARA Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin tanınmış hafızlarından ve gazelhanlarından İsmail Coşar Hoca ile eşi Sevim Coşar hayatını kaybetti.Abone ol
Feci kaza gece yarısı Ankara Eskişehir yolu üzerinde, Polatlı İlçesi mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametindeki Tıra, aynı yönde gitmekte olan 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı. Feci çarpışma sonucu aracın ön kısmı tamamen Tırın dorsesinin altına girdi.
Otomobilin Tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada , araç içindeki 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk incelemesinde ağır yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası 2 kişinin cansız bedeni hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. İki kişinin cansız bedenleri , olay yeri savcısının incelemesi sonrası Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin Hafız İsmail Coşar Hoca ile eşi Sevim Coşar olduğu belirlendi.