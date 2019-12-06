Ünlü gurme Vedat Milor sosyal medyayı salladı: Eşimle parası için evlendim
Sosyal medyadaki paylaşımları ve takipçileriyle girdiği diyaloglarla gündeme gelen ünlü gurme Vedat Milor, bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü gurme esprili şekilde, "Eşimle parası için evlendim" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyayı çok sık kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen Vefat Milor bu sefer eşi ile ilgili yaptığı yorumla adeta sosyal medyayı salladı.
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Bir takipçisi eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü gurme Vedat Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" yorumunu yaptı. Milor da bu yoruma esprili bir şekilde, "Parası için evlendim" yanıtını verdi.
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Vedat Milor'un bu cevabına yüzlerce yorum yapıldı. Vedat Milor, daha önce de Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşmış, fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma 'Neden bu kadar kötüsünüz?' diyerek cevap vermişti.
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Milor, bir takipçisinin 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna da, 'Daha önce söylemiştim. Eşimin dudakları' yanıtını vermişti.
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