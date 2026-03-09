BIST 12.527
DOLAR 44,08
EURO 51,02
ALTIN 7.227,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu

Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu

Etiler’de eğlence mekanı yakılan ve saatler sonra evinin önünde kurşunlanarak öldürülen patrondan 'Şapkalılar' çetesinin haraç istediği, “Vermezsen kafana sıkarız” dediği ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Etiler’de bulunan Woy’s Clup adlı eğlence mekanı ateşe verildi. Olayın ardından mekan sahibi Yusuf Durmuş (53), Üsküdar’daki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Durmuş’un, geçen yılın başında “Şapkalılar” adlı çete tarafından tehdit edildiği ve kendisinden haraç istendiğini bildirdiği ortaya çıktı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; çete üyeleri birçok kez söz konusu mekana geldi. İlk gelişlerinde hesap ödemeyerek olay çıkaran şahıslar, 27 Ocak 2025’te ise 5 ayrı araçla 20’ye yakın çete üyesi Woy’s Clup’a geldi.

Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu - Resim: 0

Şapkalılar çetesinin lideri Volkan Ramazan Ayhan

Grubun başında olduğu iddia edilen Zeynel Eren’in, Yusuf Durmuş’a, “Ben elçi olarak gönderildim. Ya bize 1 milyon vereceksin. Ya da mekanın yüzde 20 hissesi ile, mekânın kapısını bize vereceksin” dedi. Eren, Durmuş’u çete yöneticisi Emre Kılıçkaya ile de görüştürdü.

Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi öldürüldü! İnfazın arkasındaki sır belli oldu - Resim: 1

Vücuduna 4 kurşun isabet ederek öldürülen işletme sahibi Yusuf Durmuş

"Okmeydanı emrimde"

İddiaya göre; Kılıçkaya, Durmuş’a “Okmeydanı benim emrimde. Bu, sana kestiğimiz ceza” dedi. Durmuş, kısa süre sonra, çetenin lideri olduğu kaydedilen Volkan Ramazan Ayhan ile de telefonda görüştürüldü. Ayhan da benzer tehditlerde bulundu. Bu aşamadan sonra Zeynel Eren, belindeki silahı da göstererek Durmuş’a “Abileri duydun. İstediklerimizi vermezsen kafana sıkarız. Kimsenin ruhu duymaz” ifadelerini kullandı.

Durmuş, olaydan sonra durumu emniyete bildirdi. Çete, bilindiği gibi Yönetmen Seren Yüce’ye yönelik silahlı saldırı ile de gündeme gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TFF'de kural değişikliği! Erman Toroğlu 'Bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu
Foto Galeri TFF'de kural değişikliği! Erman Toroğlu 'Bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye, "Dar Alanda Eşitlik Mücadelesi" temasını hayata geçirdi
ING Türkiye, "Dar Alanda Eşitlik Mücadelesi" temasını hayata geçirdi
MSB duyurmuştu! F-16 savaş uçakları bugün KKTC'ye gidiyor...
MSB duyurmuştu! F-16 savaş uçakları bugün KKTC'ye gidiyor...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatil açıklaması!
Kim Jong-un’dan dünyaya gözdağı: “Nükleer düğme masamda”
Kim Jong-un’dan dünyaya gözdağı: “Nükleer düğme masamda”
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı düzenlendi
Sadettin Saran çılgına döndü! Hakemlere sert tepki
Sadettin Saran çılgına döndü! Hakemlere sert tepki
Denizli'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu
Denizli'de deprem oldu! AFAD son depremin büyüklüğünü duyurdu
Petrol fiyatları fırladı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
Petrol fiyatları fırladı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması! 107'si tutuklu, 407 sanık..
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması! 107'si tutuklu, 407 sanık..
Kabine bugün toplanıyor, emeklinin gözü bayram ikramiyesinde
Kabine bugün toplanıyor, emeklinin gözü bayram ikramiyesinde
Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek! 7 futbolcu...
Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek! 7 futbolcu...