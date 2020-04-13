Ünlü futbolcunun annesi 22'lik gençle aşk yaşıyor oğlu onay verdi!
Brezilyalı futbolcu 27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi 22'lik gence gönlünü kaptırdı. Neymar'dan ilişkiye yorum gecikmedi.
27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi Nadine Goncalves, 22 yaşındaki sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan etti.
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Nadine, hem oğlu Neymar Jr'dan hem de eski eşi Neymar Pai'den destek aldı.Neymar, annesine 'mutlu ol, seni seviyorum anne' yorumunu yaptı.Babası Neymar Pai ise eski eşine alkış emojisiyle karşılık verdi.
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Daha önce de 22 yaşındaki isimle görüşen Neymar bu ilişkiyi önceden biliyordu.
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Neymar'ın annesi Nadine, oğlunun kurduğu 'Neymar Jr. Enstitüsü Projesi'nin başkanlığını yapıyor.
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