Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı

Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı

Son günlerde sosyal medya platformlarında oldukça popüler olan yaşlandırma akımı futbolculara da uygulandı. Futbolcuların yaşlandırılmış halleri görenleri şaşırttı.

Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı - Sayfa 1

Sosyal medya kullanıcıların FaceApp isimli uygulamayı kullanarak yaşlandırılmış hallerini sosyal medyada paylaşması yeni bir akımın doğmasına neden oldu. Uygulamadaki filtreleri kullanan kullanıcılar yıllar sonraki hallerini hesaplarından paylaşıyorlar. 

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Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı - Sayfa 2

Oldukça popüler olan yaşlandırma akımı ünlü futbolculara da uygulandı. 

İşte futbolcuların yaşlandırılmış halleri

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Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı - Sayfa 3

Burak Yılmaz

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Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı - Sayfa 4

Martin Skrtel

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