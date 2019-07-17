Ünlü futbolcuların yaşlılık halleri görenleri şaşırttı
Son günlerde sosyal medya platformlarında oldukça popüler olan yaşlandırma akımı futbolculara da uygulandı. Futbolcuların yaşlandırılmış halleri görenleri şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcıların FaceApp isimli uygulamayı kullanarak yaşlandırılmış hallerini sosyal medyada paylaşması yeni bir akımın doğmasına neden oldu. Uygulamadaki filtreleri kullanan kullanıcılar yıllar sonraki hallerini hesaplarından paylaşıyorlar.
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Oldukça popüler olan yaşlandırma akımı ünlü futbolculara da uygulandı.
İşte futbolcuların yaşlandırılmış halleri
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Burak Yılmaz
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Martin Skrtel
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