Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında kritik gelişme!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ABD'deki tecavüz davası, Kathyrn Mayorga'nın avukatlarının şikayetlerini geri çekmesi üzerine düşürüldü.
Mayorga, 2009 yılında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüş ve sessiz kalması için 375 bin dolar aldığını söylemişti. Ronaldo ise avukatına o gece yaşanan her şeyi itiraf etmişti.
Cristiano Ronaldo'nun ABD'de yürütülen tecavüz davası düşürüldü. Portekizli futbolcu tarafından 2009 yılında Las Vegas'ta tevacüze uğradığı iddiasıyla mahkemeye giden Kathyrn Mayorga'nın avukatları şikayetlerini geri çekti.
Mayorga, bu olay sonrasında sessiz kalması için Ronaldo'dan 375 bin dolar aldığını itiraf etmişti. Taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı ise merak konusu...
ABD'li Mayorga, mahkemedeki ifadesinde "Bana tecavüz ederken, acı çekip çekmediğimi sordu. Daha sonra karşımda dizlerinin üzerine çöktü ve bana 'Ben yüzde 99 itibarıyla iyi bir insanım. Ancak geri kalan yüzde 1'i bilmiyorum" dedi" ifadelerini kullanmıştı.