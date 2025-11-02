Ünlü fenomen Sibil Çetinkaya günlerdir hastanedeydi! Nihayet hastalığı belli oldu...
Ünlü fenomen Sibil Çetinkaya ateşinin düşmemesi sebebiyle günlerdir hastanedeydi. Sibil Çetinkaya, hastane odasından sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. İşte sağlık durumu...
Sibil Çetinkaya, hastane odasından sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Değerlerinin iyiye gittiğini ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum geçirdiğini öğrendiğini ifade eden Çetinkaya'nın tedavisi bir süre daha sürecek.
İki haftadır hastanede tedavi gören fenomen, hastalığının bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu açıkladı.
Fenomen Sibil Çetinkaya, iki haftadır süren hastane tedavisinin ardından sonunda hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu. Uzun süredir yüksek ateş şikayeti yaşayan Çetinkaya, son olarak Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİYLE İLGİLİ BİR DURUM"
Ünlü isim, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı.
Bir dönem oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Çetinkaya, hastalığına dair belirsizliğin sona erdiğini belirtti.