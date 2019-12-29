Ünlü fenomen Hanife Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi takipçilerini çıldırttı!
Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal nikah fotoğraflarındaki göğüs dekoltesiyle takipçilerinin hedef tahtası oldu.
Yıllar önce yayımlanan evlilik programlarında boy göstererek hafızalara kazınan gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu.
Ünlü fenomen Hanife Gürdal evlilik programlarında başörtüsüyle katılmışken, daha sonrasında başörtüsünü çıkarma kararı aldı. Aldığı karar ile günlerce konuşulan Hanife, bu kez nikah pozlarıyla olay oldu.
Sosyal medya hesabından nikahına ait fotoğrafları paylaşan Gürdal'ın göğüs dekoltesi bir paylaşımından dolayı tekrar gündeme geldi.
Eşi Kemal Ayvaz'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Nikah kıyafetinden dolayı sürekli eleştirilerin hedefinde olan Gürdal'ın dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini topladı.