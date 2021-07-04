BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur hakkında şikayet! Soruşturma başlatıldı

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur hakkında şikayet! Soruşturma başlatıldı

H.Ö. ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur’a vücut düzeltme denilen bir dizi ameliyat yaptırdı. Ancak operasyonlar sonrası vücudu sarkan, göğsü iltihaplanan ve bu yüzden psikolojik destek gören kadın soluğu savcılıkta aldı.

Abone ol

Yaptığı estetik ameliyatlarıyla yurtdışında da adından söz ettiren Doctor B. lakaplı ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur hakkında bu kez bir hastası tarafından şikâyette bulunuldu.

Cihantimur'la göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, bacak kemiği inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve diğer estetik işlemlerini içeren "vücut düzeltme" ameliyatları için anlaşan H.Ö. adlı genç kadın operasyon sonrası göğüs implantının patladığı, poposunun düştüğü ve ayak bileklerinin incelmediği iddiasıyla savcılığa şikâyette bulundu.

 H.Ö'nün iddiasına göre ameliyat sonrasında vücudunun tümünde ağrılar hissetti. Günler geçmesine rağmen ameliyat şişliği indikten sonra istediği bel oyuntusu oluşmadı, ayak bilekleri halen kalındı, poposunda gerekli yükselme gerçekleşmedi ve göğüs implantları patlak olduğu için iltihaplar oluştu.

'Vücudun oturacak düzeleceksin'

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Cihantimur ile yeniden iletişime geçen genç kadın iddiasına göre ünlü estetisyenden 'Vücudun oturacak düzeleceksin' cevabını aldı. Ağrıları azalsa da vücudunda sarkmalar meydana geldiğini, göbek deliğinin dahi yamulduğunu söyleyen kadın yaşadığı travmayla psikolojik tedavi gördü.

Gittiği başka bir doktordan, vücudundaki hasarların yeniden birtakım ameliyatlarla düzelebileceğini öğrenince savcılığa başvuran H.Ö.'nün şikâyetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihantimur hakkında soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Olay yeri Osmaniye! Hayvan otlatırken kayalıklardan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
Olay yeri Osmaniye! Hayvan otlatırken kayalıklardan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
Yalova'da feci kaza! Aydınlatma direğine çarparak takla attı 1'i ağır 3 yaralı var
Yalova'da feci kaza! Aydınlatma direğine çarparak takla attı 1'i ağır 3 yaralı var
İzmir'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı
İzmir'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü! Babasının evinde yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'a geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ'a geldi
HDP milletvekilleri Özışık kardeşleri neden hedef alıyor?
HDP milletvekilleri Özışık kardeşleri neden hedef alıyor?
EURO 2020'de yarı finalistler belli oldu! Maçlar hangi tarihte?
EURO 2020'de yarı finalistler belli oldu! Maçlar hangi tarihte?
Azmi tüm kanser hastalarına umut olur 9 kez kanseri atlattı
Azmi tüm kanser hastalarına umut olur 9 kez kanseri atlattı
Bakırköy Ataköy'de aynı ağaçlık alanda 3 günde ikinci yangın
Bakırköy Ataköy'de aynı ağaçlık alanda 3 günde ikinci yangın
Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu
Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır Avrupa Şampiyonu