Ünlü erotik film yıldızı Jessica Jaymes Amerika'daki evinde ölü bulundu

Ünlü erotik filmlerin yıldız oyuncularından Jessica Jaymes, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde ölü bulundu. California eyaletinde yaşayan James'in cesedini yakın arkadaşı buldu.

+18 filmlerin oyuncusu 46 yaşındaki Jessica Jaymes hayatını kaybetti. Salı günü evine gelen arkadaşı tarafından cansız bedeni bulunan ünlü erotik film yıldızının neden ve nasıl öldüğü henüz bilinmiyor.

Polisin konu hakkında soruşturma açtığı biliniyor. Jessica'nın ise daha önce nöbet geçirdiği edilinen bilgiler arasında.

Jessica Jaymes 26 yaşında yetişkin film sektörüne başlamıştı. 200'den fazla erotik filmde yer alan oyuncunun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi var. Jessica Jaymes 2000'li yılların en sevilen erotik film yıldızlarından biriydi.