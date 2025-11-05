BIST 10.970
DOLAR 42,09
EURO 48,35
ALTIN 5.388,68
HABER /  GÜNCEL

Ünlü ekonomistten Türkiye-Yunanistan karşılaştırması! "Bu rezalet dünyaya anlatılmalı"

Ekonomist Hikmet Baydar, Türkiye’nin güçlü sanayisine ve düşük borcuna rağmen yatırım yapılabilir statüde hâlâ geride kalmasını ‘rezalet’ olarak nitelendirdi. Baydar, uluslararası arenada bu tablonun anlatılması gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadele kapsamında cezaların artırılacağını açıklaması, piyasalar için kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Ekonomist Hikmet Baydar, “Borsayı bir oyun alanı olarak görenler yanılıyor. Sayın Şimşek, yıllarca borsanın içinde görev yapmış ve piyasayı en iyi bilen isimlerden biri. Manipülasyonla ilgili açıklamaları artık kağıt üzerinde değil, fiilen uygulanmalı” dedi.

CEZALAR ARTACAK, PİYASA UYARILDI 

Baydar, manipülasyonun Türkiye’ye özgü bir sorun olmadığını vurguladı:

“Manipülasyon, yalan, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgilerle yatırımcıları kandırıp menfaat sağlamak demektir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesi bunu net şekilde tanımlar. Bu, spekülasyonla karıştırılacak hafif bir konu değildir.”

Baydar, manipülasyonun günlük pratikte nasıl işlediğini de sert bir dille açıkladı:

“Belli hisseleri yükseltmek için kurulan gruplar var. İnsanlar aldığında fiyat yükseliyor ama alan yatırımcı değil, manipülasyonu organize eden kişi menfaat sağlıyor. Bu açık suçtur ve cezasız kalmamalıdır. Sayın Şimşek’in açıklaması bu nedenle hayati önemdedir.”

TÜRKİYE YATIRIM YAPILABİLİR STATÜDE REZALETLE KARŞI KARŞIYA 

Baydar, Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke statüsüne yaklaşımını da sert eleştirdi:

“Yunanistan batık bir ekonomi, sanayisi Türkiye’nin küçük bir iline denk, dış borcu 450 milyar euro civarında ama yatırım yapılabilir kabul ediliyor. Türkiye, kat kat büyük sanayiye ve düşük borca sahip olmasına rağmen hâlâ yatırım yapılabilir seviyenin altında. Bu bir rezalettir ve dünyaya anlatılmalıdır.”

ULUSLARARASI ARENADA GERÇEKLER GÖSTERİLMELİ 

Baydar, çözümün Türkiye’nin ekonomik gücünü tüm çıplaklığıyla uluslararası düzeyde ortaya koymak olduğunu belirtti:

“Manipülasyon ve siyasi baskılara rağmen Türkiye dimdik ayakta duruyor, ekonomisini büyütüyor, ihracat rekorları kırıyor. Bunu dünyaya anlatamazsak haksız şekilde cezalandırılmaya devam edeceğiz. Artık bu gerçekler yüzüne vurulmalı.”

Baydar, manipülasyonla mücadelede sertlik ve cezanın uygulanmasının, Türkiye’nin yatırım yapılabilir statüsüne ulaşmasının ve uluslararası güvenin sağlanmasının tek yolu olduğunu vurguladı.

