Ünlü ekonomistten ilginç çıkış! İstanbul, Ankara, İzmir’e özel asgari ücret
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların asgari ücreti Anadolu'daki şehirlerde yaşayanlardan daha fazla alması fikri son dönemde çokça konuşulan konulardan biri peki bu hayata geçer mi? 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram katıldığı yayında hem asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili konuştu hem de İstanbullular için asgari ücret tazminatının gündeme gelebileceğini belirtti. İşte asgari ücrette son durum!
İşte ekonomist Muhammet Bayram’ın asgari ücretle ilgili yorumları:
"Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret toplantılarına katılmama kararı almıştı. Asgari ücreti devlet ve işveren tarafı belirliyor. Bu görüşmeler bu sene biraz telaşlı olacak. Hedeflenen enflasyon mu olacak gerçekleşen enflasyon mu olacak? 1 Aralık itibarıyla resmi olarak bu görüşmeler başlayacak. Aralık'ın son gününe kadar karar verilmek zorunda.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ORAN VERDİ: “YÜZDE 20 İLE YÜZDE 30 ARASINDA OLACAK”
10 aylık gerçekleşen enflasyon farkımız %28.63, buna Kasım ve Aralık da eklendiğinde bu oran %31 veya %32 olacak.
Yıl sonu hedeflenen enflasyon da %19, burada olay netleşecek. Benim kuvvetli tahminim %20 ile %30 arasında bir oran olacak.