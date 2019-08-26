Ünlü döner zincirlerini ifşa eden deney! Dönerini kedi bile yemedi
Sosyal medyada yer alan bir deney uzun kuyrukların olduğu ünlü döner zircirlerinin et dönerleriyle ilgili şoke eden gerçekleri ifşa etti
Ucuz et döner zincirleri peş peşe açılırken, uzun kuyrukların olduğu bu işletmeler için çekilen bir video izlenme rekorları kırıyor. İddialara göre bu döner zincirlerinde 100 gramlık bir porsiyonda şanslıysanız 60 gram döner yiyebilirsiniz. Tahmin ettiğiniz gibi bu porsiyonun yüzde 40'ı ise yağ.
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Sosyal medya için yapılan deneyde birbirinden ünlü üç et döner zincirinden 100'er gramlık et döner sipariş ediliyor. İlk işletmede kesilen et döner uzun süre yağda bekletilerek gramajın artması bekleniyor.
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Böylelikle zaten çoğunluğu yağ olan et dönerin biraz daha yağ çekmesi bekleniyor.
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Sayıları yüzlerle ifade edilen bir diğer et döner zincirinde de benzer görüntüler var.
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