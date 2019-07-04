Ünlü doktor Mehmet Öz'den kardeşine şoke eden suç duyurusu: Annemin hayatı tehlikede

Şu sıralar Türkiye tatilinde olan dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve ailesinin, kardeşi Nazlım Öz tarafından başı dertte. Google’da üst düzey yöneticilik yapan kız kardeşi Seval Öz ile birlikte mahkemeye suç duyurusunda bulunan Mehmet Öz, tehdit edildiğini belirterek "Annemin hayatı Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için tehlikede" dedi.