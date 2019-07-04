Ünlü doktor Mehmet Öz'den kardeşine şoke eden suç duyurusu: Annemin hayatı tehlikede
Kendisi gibi cerrah olan babasını geçtiğimiz Şubat ayında toprağa veren ünlü doktor Mehmet Öz, "Annemizin hayatı tehlike altında" diyerek suç duyurusunda bulundu.
Şu sıralar Türkiye tatilinde olan dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve ailesinin, kardeşi Nazlım Öz tarafından başı dertte. Google’da üst düzey yöneticilik yapan kız kardeşi Seval Öz ile birlikte mahkemeye suç duyurusunda bulunan Mehmet Öz, tehdit edildiğini belirterek "Annemin hayatı Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için tehlikede" dedi.
Babası Mustafa Öz'ü kaybetmesinin acısını yeni yeni atlatan Mehmet Öz'ün annesi Suna Öz, Nazlım Öz isimli çocuğunun yayında kalıyordu. Ancak Mehmet Öz, kardeşi Nazlım Öz hakkında şoke eden ifadelerde bulundu. "Bizi baba evine almıyor." diyen Öz'ün kardeşi hakkında, "Tehdit ve hakaret ediyor. Annemin de hayatı tehlike altında” ifadesini verdiği verdiği öğrenildi.
Seval Öz ile birlikte ifade verdi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ifade veren Mehmet ve Seval Öz kardeşler, diğer kardeşleri Nazlım Öz hakkında koruma kararı aldırdı.
Tehlikeli birisi: Annelerinin yaşlı olduğunu ve akli melekelerinin yerinde olmadığını öne süren Mehmet Öz, Nazlım Öz'ün Sarıyer'de bulunan baba evinde yaşadığını, tehlikeli birisi olduğunu söyleyerek bu yüzden annelerinin de hayati tehlike altında olduğunu iddia ettiler.