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Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi

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Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu konuşulan Dr. Ender Saraç, skandal bir suçlamayla gündeme geldi. Ünlü doktorun oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıklarının yazıldığı tutanakta mide bulandıran ifadeler yer aldı. Saraç ise ilk açıklamasında "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." dedi. Sosyal medyada Saraç'a ait olduğu öne sürülen bir video da dolaşıyor. İşte detaylar...

Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi

Sık sık televizyon programlarında boy gösteren Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü.

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Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi

Çocuğun anlattıkları tüyler ürpertirken, Saraç ise Haberler.com'a yaptığı ilk açıklamasında "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." dedi.

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Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi

Mide bulandıran iddialar tutanakta yer aldı

Saraç'ın oğlu M. Saraç 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetti. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:

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Ünlü doktor Ender Saraç'a cinsel istismar suçlaması! Oğlunun anlattıkları mide bulandırdı, Saraç 'İftira' dedi

"Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. 

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